В ЦБ и Госдуме обсуждают запрет на сбыт «денег» банка приколов

В Госдуме и Центральном банке обсуждают, как бороться с продажей предметов, похожих на российские банкноты и монеты. Такие сувениры всё чаще используют мошенники для обмана людей. Подробности РИА «Новости» рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Аксакова, в ЦБ очень заинтересованы в том, чтобы запрет заработал как можно скорее. Однако для этого придётся вносить изменения в законодательство и разрабатывать чёткие правовые механизмы. Депутат признал, что принять закон в текущую сессию вряд ли получится. Но тянуть с этим нельзя — нужно защитить граждан от злоумышленников, подчеркнул он.

Ранее Банк России уже публиковал доклад, в котором предлагал запретить изготовление и сбыт любых предметов, сходных с настоящими деньгами. В регуляторе поясняли, что это часть системной работы по очистке налично-денежного оборота от подделок и банкнотоподобного мусора.