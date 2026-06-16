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16 июня, 13:23

Трамп не слышал о попытке нападения на Белый дом во время турнира UFC

Обложка © ТАСС / EPA / BONNIE CASH

Обложка © ТАСС / EPA / BONNIE CASH

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает о предполагаемой попытке нападения на Белый дом во время турнира UFC Freedom 250 14 июня.

«Я об этом не слышал, нет. Атака, которую я наблюдал, включала бойцов (UFC)», — сказал он журналистам на полях саммита G7.

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Напомним, ранее американские СМИ узнали, что ФБР предотвратило атаку дронов со взрывчаткой на Белый дом — нападение готовилось прямо во время турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне, который проводился в рамках празднования 80-летия Дональда Трампа. Выбегающих после взрывов людей хотели расстреливать, а затем заговорщики планировали штурм Белого дома. По делу уже есть задержанные.

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Александра Вишнякова
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