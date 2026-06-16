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16 июня, 14:24

В Набережных Челнах работницу склада насмерть раздавило штабелером

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Набережных Челнах произошла трагедия на территории одного из логистических центров: 64-летнюю сотрудницу насмерть зажало между стеллажами и штабелером. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

«По предварительным данным, в 07:52 на территории склада произошло зажатие оператора логистических работ, 1962 года рождения, между стеллажами и штабелером. В результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью», — уточнили в пресс-службе.

Специалисты дадут правовую оценку действиям работодателя. Основное внимание уделят тому, соблюдались ли на предприятии требования законодательства об охране труда.

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Вероника Бакумченко
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