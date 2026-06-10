Оступился и попал под технику: В Новосибирской области молодой тракторист погиб на поле

Во время сельхозработ в Новосибирской области произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Работник агропредприятия погиб на поле при выполнении ночной смены. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.

Инцидент произошёл 6 июня 2026 года во время посевных работ на поле АО «Кудряшовское». По данным предприятия, сотрудники работали в ночную смену с использованием трактора и автоматической сеялки.

«Примерно в 02 ч. 30 м. тракторист-машинист 2001 г.р. вышел из кабины движущегося трактора, спускаясь с трактора сорвался и попал под его колесо, после чего попал под сеялку», — говорится в сообщении.

Второй работник, находившийся за рулём, не сразу заметил происшествие и остановил технику после обнаружения падения коллеги. На помощь пострадавшему попытались прийти сотрудники, находившиеся на поле, однако спасти его не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть работника.

Госинспекция труда в Новосибирской области начала проверку предприятия и обстоятельств несчастного случая. Также создана комиссия по расследованию, которая установит причины произошедшего и оценит соблюдение требований охраны труда.

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