В Нижнем Тагиле парень сделал заказ в «Додо Пицце» под именем Адольфа Гитлера

В Нижнем Тагиле 18-летний молодой человек оформил заказ на фудкорте ТЦ «Депо» под именем лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов.

По словам депутата, инцидент произошёл в «Додо Пицца». Молодой человек сделал заказ и указал имя «Адольф Гитлер». Свалов отметил, что всё происходило на глазах его друга — участника СВО.

«Я не представляю, какими силами он сдержался, чтобы не стукнуть его мордой об стол», — заявил депутат. Он попросил правоохранительные органы обратить внимание на этот случай и проверить записи с камер видеонаблюдения на фудкорте.

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