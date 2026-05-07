Цена презрения: Смолянка получила два года работ за реабилитацию нацизма

Жительницу Смоленской области приговорили к двум годам принудительных работ за оскорбительные комментарии о Дне Победы, размещённые в Сети. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В апреле 2022 и 2023 годов 29-летняя подсудимая разместила в соцсетях и открытом публичном сообществе тексты, выражающие явное неуважение к обществу и презрительно-негативное отношение к празднику. Суд квалифицировал это как реабилитацию нацизма, совершённую публично с использованием интернета (часть 4 статьи 354.1 УК РФ).

Смоленский областной суд с учётом позиции гособвинения назначил наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5 процентов из зарплаты в доход государства. Кроме того, осуждённой запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сети.

Ранее Верховный суд отклонил жалобу московского студента, осуждённого за приготовление к поджогу военкомата, и признал приговор законным. Ещё в октябре 2024 года военный суд назначил молодому человеку 16 лет лишения свободы: три года он проведёт в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.