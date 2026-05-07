36-летний сургутянин пойдёт под суд за передачу доступа к аккаунту террористам

В Сургуте задержали 36‑летнего мужчину по обвинению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В Сургуте арестован мужчина, передавший террористам доступ к своему аккаунту. Видео © СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре

Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ. По версии следствия, обвиняемый разделял идеологию запрещённой террористической организации и вступил в переписку с её представителем в социальной сети. По просьбе собеседника он передал ему доступ к своей учётной записи в другом популярном мессенджере. В дальнейшем этот аккаунт использовался участниками террористического сообщества для связи и противоправных действий.

«Фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Ранее в Анапе сотрудники ФСБ пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Задержаны трое участников группы. Как выяснило следствие, в ячейку входили граждане одной из центральноазиатских республик. Они действовали по указанию эмиссаров: проводили тайные собрания и целенаправленно распространяли террористическую идеологию.