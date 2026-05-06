6 мая, 08:58

ФСБ задержала жителей трёх городов за оправдание атак дронов

Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали нескольких человек в трёх городах России за оправдание атак и призывы к диверсиям. Операции прошли в Кингисеппе, Чите и Томске. Об этом сообщили в Центре общественных связей.

Эти люди оправдывали атаки ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса, теракт на Крымском мосту, а также призывали «к осуществлению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры» в России.

По данным спецслужбы, речь идёт о публикациях в социальных сетях и мессенджере Telegram.

А ранее оперативники ФСБ пресекли деятельность семерых фигурантов, работавших в интересах Киева. Масштабная операция прошла в восьми субъектах страны, от Удмуртии до Забайкальского края.

Александра Вишнякова
