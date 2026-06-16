Швед, продававший жену 120 мужчинам, отделался четырьмя годами тюрьмы

Суд в шведском Хернесанде приговорил 61-летнего мужчину к четырём годам и пяти месяцам тюрьмы по делу о принуждении супруги к проституции и ряду других тяжких преступлений. Об этом сообщило издание Spiegel.

Суд признал мужчину виновным в сутенёрстве при отягчающих обстоятельствах, угрозах, нападении, попытке изнасилования и преступлениях, связанных с наркотиками. Следствие установило, что женщина находилась в зависимости от алкоголя и наркотиков, а также испытывала постоянный страх перед супругом.

По данным прокуратуры, мужчина угрожал жене фразами о том, что «монстр будет выпущен на свободу», если она его разозлит. Через интернет он размещал объявления о предоставлении платных интимных услуг с участием супруги, самостоятельно организуя процесс. За период с 2022 по 2025 год доход от этих действий превысил 500 тысяч шведских крон, что эквивалентно примерно 46 тысячам евро.

Судья отметил, что именно подсудимый играл ключевую роль в организации и эксплуатации потерпевшей, что стало основанием для квалификации как сутенёрства при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура требовала более строгого наказания и настаивала на десяти годах лишения свободы по обвинению в изнасиловании по восьми эпизодам, однако суд оправдал мужчину по этим пунктам.

В ходе расследования были установлены 120 мужчин, пользовавшихся услугами, 29 из них привлекли к ответственности, а 28 уже получили приговоры — от штрафов до реальных сроков.

Ранее в Екатеринбурге задержали группу лиц, подозреваемых в вовлечении женщин в занятие проституцией. Фигурантами уголовного дела стали Ольга Тарасова, Анастасия Мокрова, Александр Загвоздин и Анна Швешкеева. Расследование ведётся по части 3 статьи 240 УК РФ. В материалах дела указано, что предполагаемая противоправная деятельность могла осуществляться на базе заведения Mens lounge bar.