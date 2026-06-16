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16 июня, 15:36

Пропавшая в Бурятии жительница Иркутска найдена живой через шесть суток

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Liza Alert

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Liza Alert

Жительница Иркутска, которая пропала в Бурятии, успешно найдена. Девушка была обнаружена спустя шесть суток после своего пропажи. Об этом сообщил Владимир Сиденов, региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Бурятии.

«Анастасия найдена, жива», — приводит РИА «Новости» его слова.

Ранее, как сообщал Сиденов, поиски пропавшей начались пятые сутки. По информации, опубликованной в Telegram-канале Baza, иркутянка, занимающаяся продажей запчастей для спецтехники и автомобилей, прибыла в Улан-Удэ для встречи с определённым человеком. Однако, по неизвестным причинам, она изменила свои планы, села на рейсовый микроавтобус и отправилась в ином направлении.

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Наталья Демьянова
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