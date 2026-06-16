Пропавшая в Бурятии жительница Иркутска найдена живой через шесть суток

Жительница Иркутска, которая пропала в Бурятии, успешно найдена. Девушка была обнаружена спустя шесть суток после своего пропажи. Об этом сообщил Владимир Сиденов, региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Бурятии.

Ранее, как сообщал Сиденов, поиски пропавшей начались пятые сутки. По информации, опубликованной в Telegram-канале Baza, иркутянка, занимающаяся продажей запчастей для спецтехники и автомобилей, прибыла в Улан-Удэ для встречи с определённым человеком. Однако, по неизвестным причинам, она изменила свои планы, села на рейсовый микроавтобус и отправилась в ином направлении.