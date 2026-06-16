Пропавшие в Карелии сёстры уже не раз сбегали из дома и ночевали в подъездах

Пропавшие в Карелии несовершеннолетние сёстры оказались бывшими воспитанницами детдома, они имеют склонность к побегам. Их биологическая мать отбывает наказание, а на момент исчезновения девочки жили в патронажной семье, выяснили журналисты.

Собеседник 78.ru охарактеризовал детей как «сложных» и постоянно срывающихся из дома.

«Девочки — оторвы. Постоянно сбегают, для них не проблема переночевать в подъезде, подворовать в магазинах», — рассказал он.

Приёмный отец Дмитрий пояснил, что в день исчезновения сёстры находились дома, общались с родителями и психологом. Затем они отпросились поиграть с мячом во дворе. Тревогу взрослые забили, когда заметили, что дети оставили GPS-часы, предназначенные для контроля и связи.

«Мы сразу поняли, что они могли уйти к старшему брату», — признался мужчина.

Речь о 17-летнем Александре, который, по словам опекуна, сильно влияет на сестёр. Подросток недавно освободился из колонии и транслирует девочкам «образ свободной и беззаботной жизни». Всего за неделю до случившегося, 9 июня, они уже убегали: тогда сёстры подготовились заранее, собрали вещи и прятались в неизвестной квартире, а обнаружили их через центр «Надежда», где находился брат.

Сейчас Александр утверждает, что не знает, где находятся дети. Однако приёмный отец сомневается в его словах и полагает, что парень может укрывать беглянок. Родственники уже проверили возможные адреса, включая контакты по материнской линии, однако широкий круг общения девочек лишь усложняет розыск. К поискам подключены полиция, а также специалисты и психологи центра «Надежда».

Несмотря на трудное прошлое, в новой семье сёстры демонстрировали успехи: учились, посещали школу искусств, занимались спортом. Однако после возвращения старшего брата их поведение резко изменилось — девочки начали обесценивать контроль взрослых и всё чаще заговаривать о побеге.

Напомним, Life.ru рассказывал, что в Петрозаводске разыскивают двух сестёр — Валерию Г. 2019 года рождения и Ксению Ж. 2014 года рождения, которые покинули дом 15 июня около 17:00 и с тех пор не выходили на связь. В последний раз девочек замечали тем же вечером, с 20:00 до 21:00, на карьере в микрорайоне Ключевая, где они находились среди других детей.