Куда подевались бочки с разливным квасом: объясняют Роскачество и Онищенко

17 июня отмечается День русского кваса. Кто из нас не пробовал тот самый хлебный напиток из бочек на улице? Life.ru спросил у Роскачества, куда они подевались сейчас, а у академика РАН Геннадия Онищенко — опасен ли такой квас для здоровья.

Роскачество: квас в бочках продавать можно, но нормы строгие

В пресс-службе Роскачества объяснили, что требования к бочкам с разливным квасом строгие: важно, чтобы напиток не испортился даже на жаре.

Продажа разливного кваса из бочек на улицах требует строго соблюдения принципов пищевой безопасности. В первую очередь важен температурный режим — если бочка стоит на солнце в жару, риск порчи напитка многократно возрастает, поэтому она должна находиться в тени или под навесом. Пресс-служба Роскачества

Кроме того, большую роль играет состояние самой тары. Многоразовые бочки требуют тщательной санитарной обработки после каждой партии. На практике соблюдение этого правила не всегда можно проверить, однако внешний вид тоже может о многом сказать: при наличии на ней ржавчины и грязи от покупки лучше отказаться, предупредили в Роскачестве. Сам напиток должны разливать в чистую одноразовую тару.

Хороший квас имеет прозрачный или слегка мутноватый цвет (естественная муть от дрожжей допустима, но не должна быть обильной), приятный хлебный аромат без кислых или затхлых нот. Если квас пахнет уксусом, тиной или плесенью, то его употребление может грозить проблемами со здоровьем и покупать его нельзя.

Онищенко: Изменились санитарные нормы и культура потребления

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко говорит, что квас в бочках не изменился — изменились санитарные нормы и культура потребления: россияне стали покупать напитки в магазинах.

Раньше не только бочки с квасом стояли, но и с молоком. Продавали квас только в сезон, в жаркую погоду. Готовили его на хлебозаводах. Потом технологии пошли дальше, начали делать с помощью других технологий, появилась фасовка — стеклянная, пластиковая, а живой квас, как в бочках, уже было не принято продавать, он быстро мог испортиться, а новые санитарные нормы того не позволяли. Геннадий Онищенко Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

По словам академика, натуральный квас полезен и питателен, но перебарщивать с ним тоже не стоит — он даёт нагрузку на эндокринную систему. Важно уметь правильно его выбирать: смотреть на упаковку.

«День кваса надо отмечать — это наши национальные традиции. Но при этом держать ухо востро: смотреть на этикетку, смотреть на упаковку, смотреть на срок годности, не злоупотреблять», — заключил Онищенко.