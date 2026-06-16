Общественный транспорт в Севастополе теперь работает даже при воздушной тревоге

Власти Севастополя решили отменить прежний порядок, по которому автобусы, троллейбусы и катера вставали на время объявления воздушной тревоги. С этого момента транспорт продолжит возить пассажиров вне зависимости от сигналов опасности. Такое заявление губернатор Михаил Развожаев сделал на аппаратном совещании с членами правительства, передаёт ТАСС.

Как пояснил губернатор, для города это вынужденная мера — сейчас общественный транспорт остаётся практически единственным способом добраться до работы или домой. Всё потому, что с топливом в регионе напряжёнка: продажу сильно урезали, в одни руки дают не больше 20 литров бензина в неделю.

Развожаев сообщил, что на совещании детально рассмотрели аргументы за то, чтобы не глушить моторы во время сигнала «Воздушная опасность», и в итоге приняли положительное решение. Правда, работать по-новому начнут не сразу — сначала нужно выполнить ряд подготовительных шагов.

Губернатор уточнил, что уже прописали список действий, которые усилят защиту водителей, ведь именно от них в первую очередь зависит спокойствие пассажиров. Он попросил подчинённых быстро просчитать все детали и пообещал найти на это деньги. По плану основные приготовления должны уложиться в неделю, после чего транспорт перейдёт на новый график работы.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Севастополе внедрят новые системы защиты, которые полностью исключат возможность приближения беспилотников ВСУ к береговой линии. По словам Развожаева, нынешние атаки украинских дронов на город вызваны ложным ощущением безнаказанности у киевского режима.