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Регион
14 июня, 09:36

Развожаев анонсировал новые способы обороны Севастополя от дронов ВСУ

Обложка © Макс / РаZVожаев

Обложка © Макс / РаZVожаев

В ближайшее время в Севастополе внедрят новые системы защиты, которые полностью исключат возможность приближения беспилотников ВСУ к береговой линии. По словам чиновника, нынешние атаки украинских дронов на город вызваны ложным ощущением безнаказанности у киевского режима. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Такое вот всевластие, что ли, наверное, представляется киевскому режиму сегодня. Конечно, оно скоро закончится», — сказал Развожаев в интервью ИС «Вести».

Он подчеркнул, что власти обязательно найдут способ, чтобы вражеские беспилотники не приближались к береговой черте, и это произойдёт в самое ближайшее время. Губернатор выразил уверенность, что текущая ситуация с атаками будет исчерпана после внедрения новых мер обороны.

Развожаев сообщил о свободной продаже топлива на восьми АЗС «АТАН» в Севастополе
Развожаев сообщил о свободной продаже топлива на восьми АЗС «АТАН» в Севастополе

Напомним, в ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов»: здание горело 13 часов, сохранялась угроза обрушения купола. Как заявила представитель МИД Мария Захарова, фрагменты панорамы Франца Рубо чудом уцелели, так как в момент атаки они не находились в основном здании, а готовились к экспозиции «Рубо. 170» в филиале музея.

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Анастасия Никонорова
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