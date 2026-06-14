Развожаев анонсировал новые способы обороны Севастополя от дронов ВСУ

В ближайшее время в Севастополе внедрят новые системы защиты, которые полностью исключат возможность приближения беспилотников ВСУ к береговой линии. По словам чиновника, нынешние атаки украинских дронов на город вызваны ложным ощущением безнаказанности у киевского режима. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Такое вот всевластие, что ли, наверное, представляется киевскому режиму сегодня. Конечно, оно скоро закончится», — сказал Развожаев в интервью ИС «Вести».

Он подчеркнул, что власти обязательно найдут способ, чтобы вражеские беспилотники не приближались к береговой черте, и это произойдёт в самое ближайшее время. Губернатор выразил уверенность, что текущая ситуация с атаками будет исчерпана после внедрения новых мер обороны.