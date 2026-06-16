«Может воскреснуть в день рождения»: Смерть Oliver Tree обросла теориями заговора

Теории заговора вокруг гибели американского певца Oliver Tree набирают обороты в Сети. После сообщений о крушении вертолёта в Рио-де-Жанейро фанаты начали искать странные совпадения и обсуждать версию, что трагедия может быть частью масштабного перформанса артиста.

Официально зарубежные СМИ пишут, что 32-летний Oliver Tree погиб 14 июня в Бразилии после столкновения двух вертолётов. Вместе с ним, по данным The Guardian и Independent, погибли ещё пять человек, среди них аргентинский ютубер Gaspi. Причины авиакатастрофы расследуются.

Но поклонники быстро заметили детали, которые показались им подозрительными. В соцсетях, по их словам, разлетелось видео крушения, которое якобы публиковали ещё в 2024 году после инцидента в Малайзии. Других зацепило расписание мирового тура: после концерта 6 июня у музыканта образовалось почти месячное окно до выступления 1 июля в Лиссабоне.

Отсюда и главная фанатская теория: артист может «вернуться» 29 июня, в свой день рождения, всего за пару дней до концерта в Португалии. Звучит безумно, но для аудитории Oliver Tree, который годами строил карьеру на абсурде, чёрном юморе и перформансах, такая версия не выглядит совсем уж невозможной.

Ещё одну странность нашли в видео его друга Gaspi, который тоже погиб при крушении. В одном из кадров появляется дата 14 июня — именно в этот день произошла авиакатастрофа. Финальная фраза ролика тоже добавила масла в огонь: «Я буду ждать тебя на другой стороне. Да здравствует юмор!» Многие восприняли это как намёк на розыгрыш.

Подозрения подогревают и старые клипы самого Oliver Tree. В них артист регулярно «умирал», лежал в гробах, получал нелепые травмы, появлялся в корсете и на костылях. Поэтому часть фанатов считает, что инсценировка собственной смерти была бы вполне в духе музыканта, который всю карьеру балансировал между песней, мемом и театром абсурда.

При этом у реальной трагедии есть и другие мрачные совпадения. Незадолго до гибели Tree рассказывал в интервью о завещании и заявлял, что его деньги после смерти должны достаться не семье, а фонду поддержки артистов. По данным зарубежных медиа, он говорил, что заработанное на музыке должно вернуться в творчество.

В последние годы Oliver Tree сталкивался с «культурой отмены»: он бывал в России, снимал здесь контент и открыто говорил о симпатии к стране. В 2020 году артист несколько месяцев жил в Москве и записал совместный трек с группой Little Big Ильи Прусикина*. Российских поклонников он не раз называл одними из самых преданных в мире. Oliver Tree был известен треками When I’m Down, Life Goes On, Miss You и Alien Boy.