Винтажное вино 1893 года, случайно найденное под полом, выставят на аукцион

Случайно обнаруженная бутылка Château Montrose урожая 1893 года будет выставлена на продажу во Франции. Аукцион проведет компания Solart, пишет издание Le Figaro.

Эксперты оценили стартовую стоимость лота в диапазоне от 500 до 1000 евро. Напиток обнаружили случайно под полом хозяйственной пристройки, расположенной непосредственно на территории самого шато.

По данным издания, всё время выдержки вино находилось в практически идеальных условиях. Оно было полностью защищено от солнечных лучей, перепадов влажности и излишней сухости. Сохранившаяся этикетка выглядит безупречно. Это позволяет предположить, что вкусовые качества напитка остались на высоте. Единственным спорным моментом специалисты назвали отсутствие точных сведений о микроклимате в помещении до 1950-х годов.

Редкая находка станет частью масштабных винных торгов. В каталоге также заявлены Château Latour винтажей 1985 и 1986 годов с предварительной оценкой в 1–1,2 тысячи и 450–650 евро соответственно. Отдельного внимания заслуживает лот Château Beychevelle 1982 года. Его деревянный футляр украшен автографами знаменитых французских актёров того времени.

История Château Montrose началась в XIX веке. Тогда земли являлись частью обширного поместья Calon-Segur. Своё имя винодельня получила благодаря розовому вереску, который в изобилии рос вместо виноградных лоз. В официальной классификации Бордо 1855 года хозяйство относится к категории 2-me Grand Cru Classé. С 2006 года поместьем владеет Мартин Буиг. Приобрести вина Château Montrose можно и в России. Стоимость бутылки варьируется от 7 до 900 тысяч рублей в зависимости от года винтажа, объёма и конкретного продавца.

Ранее сообщалось, что коктейль на основе редких спиртных напитков продали в Дубае за 37,5 тысячи евро. Покупательницей дорогого лота стала Диана Ахадпур. Сумма сделки в пересчёте превышает 3,5 миллиона рублей. Сам напиток, поданный в ресторане Nahaté, представляет собой не просто порцию алкоголя, а настоящую коллекционную ценность. Автором рецептуры выступил бармен Сальваторе Калабрезе, известный под прозвищем Эль Маэстро. Он специализируется на работе с антикварными и труднодоступными ингредиентами.