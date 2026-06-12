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Регион
12 июня, 01:06

В Париже за сумку из воссозданной кожи тираннозавра предложили 150 тыс. евро

Обложка © Drouot

Обложка © Drouot

В Париже не состоялась продажа сумки из материала, созданного на основе коллагена тираннозавра. На аукционе Drouot за лот предложили €150 тыс., однако эта сумма оказалась значительно ниже оценки организаторов, поэтому сделку не заключили. Как сообщает Agence France-Presse (AFP), перед торгами изделие оценили в €300–500 тыс. Стартовая цена составляла €100 тыс.

Изделие представили как первую сумку, изготовленную из материала T-Rex Leather™, разработанного с использованием реконструированных белков тираннозавра рекса. Авторы проекта утверждают, что в ходе исследований были восстановлены последовательности древних белков, после чего на их основе получили коллагеновый материал, не связанный с животноводством. Затем его обработали с применением технологии растительного дубления.

Сумку создал польский дизайнер Михал Хадас, основатель бренда Enfin Levé. Модель получила минималистичный дизайн с серебряной фурнитурой, включая декоративный элемент, отсылающий к структуре молекулы ДНК. В описании лота разработчики заявили, что проект демонстрирует возможность создания материалов для индустрии роскоши без использования традиционной кожи. По их мнению, подобные технологии могут стать альтернативой существующим методам производства.

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Тем временем, в Гамбурге выставили на торги искусственный остров в Балтийском море за 39 тысяч евро, что составляет чуть более 3 миллионов рублей. Объект построили в 1954 году. Его площадь составляет около 250 квадратных метров. Раньше остров использовали ВМС ГДР как станцию размагничивания судов для защиты от морских мин с детонаторами. Остров неоднократно предлагался для различных целей: от арт-объекта и казино до ресторана и концертной площадки.

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Тимур Хингеев
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