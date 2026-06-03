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3 июня, 09:51

Недорого, но есть нюанс: На аукцион в Гамбурге выставили искусственный остров в Балтийском море

Искусственный остров в Балтийском море выставлен на аукцион за €39 тысяч

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Philip Dulian

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Philip Dulian

Искусственный остров в Балтийском море выставили на продажу за 39 тысяч евро, что составляет чуть более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает Spiegel.

Объект построили в 1954 году. Его площадь составляет около 250 квадратных метров. Раньше остров использовали ВМС ГДР как станцию размагничивания судов для защиты от морских мин с детонаторами.

Остров неоднократно предлагался для различных целей: от арт-объекта и казино до ресторана и концертной площадки. Однако высокая стоимость содержания и водная изоляция сделали эти планы нереализуемыми. Сейчас объект в аварийном состоянии, доступен только птицам и не может быть осмотрен потенциальными покупателями.

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Ранее Life.ru писал, что в Москве выставили на продажу урбанвиллу за 3,4 млрд рублей. Наиболее бюджетный вариант площадью 132,5 кв. м сейчас предлагают за 38,9 млн рублей в Метрогородке (Восточный округ). Люксовый же лот на Якиманке (ЦАО) почти в 980 «квадратов» потянет на круглую сумму.

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Полина Никифорова
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