В Москве выставили на продажу урбанвиллу за 3,4 млрд рублей

В Москве выставили на продажу самую дорогую урбан-виллу — особняк в центре столицы оценили в 3,4 миллиарда рублей. Данные предоставили аналитики «Хайтэк девелопмент» и платформы Kalinka.

Наиболее бюджетный вариант площадью 132,5 кв. м сейчас предлагают за 38,9 млн рублей в Метрогородке (Восточный округ). Люксовый же лот на Якиманке (ЦАО) почти в 980 «квадратов» потянет на круглую сумму.

Средняя стоимость квадрата в данном сегменте за год почти не сдвинулась и замерла на 2,2 млн рублей. Рекордный скачок продемонстрировал бизнес-класс: +21%, до 687 тысяч рублей за метр. Эксперты связывают это с выходом новых ЖК, захвативших крупную долю рынка. В делюксе метр подорожал на 8% (теперь 2,9 млн), в премиуме застыл на 2,1 млн, а в комфорт-классе — на 272 тысячах.

Форматы загородной недвижимости (таунхаусы, дуплексы и городские виллы) уверенно мигрировали в центр. 71% открытых предложений такого жилья сосредоточено в Центральном административном округе. Остаток делят Северо-Западный (19%), Восточный (6%) и Южный (4%) округа.

Ранее в Центробанке удивились ценам на жильё в Москве, отметив, что не знают, сколько надо зарабатывать для покупки квартиры в столице. Также регулятор ждёт принятия закона, который заставит строительные компании делиться данными о рассрочках с бюро кредитных историй. Пока такая информация есть лишь у банков, кредитующих застройщиков. Из-за этого другие игроки рынка не могут правильно судить о долговой нагрузке граждан.