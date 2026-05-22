Покупать «однушку» под сдачу в Москве стало менее выгодно

Покупка однокомнатной квартиры в Москве для сдачи в аренду стала окупаться дольше. Этой весной средний срок, чтобы вернуть вложенные деньги, составил 24,7 года. Это на 4,2 года больше, чем было год назад. Такие цифры получили аналитики «РБК-Недвижимости».

Получается, что в начале мая 2025 года квартиры окупались за 20,4 года. Сейчас же Москва лидирует среди всех крупных городов по самому долгому сроку окупаемости. Почему так произошло? Дело в том, что квартиры подорожали гораздо сильнее, чем выросла арендная плата. Если в прошлом году снять однокомнатную квартиру стоило в среднем 59,2 тыс. руб., а купить – 14,5 млн руб., то сейчас аренда поднялась всего на 2,2% до 60,5 тыс. руб., а вот цена покупки подскочила на целых 23,4% до 17,9 млн руб.

Согласно аналитике «РБК-Недвижимости», арендная доходность однокомнатных квартир в Москве за год упала на 0,8 процентных пункта. Если в мае прошлого года она составляла 4,9%, то в мае текущего года – уже 4,1%. Это самый низкий показатель среди крупных городов России, что объясняется высокой ценой московской недвижимости. Для сравнения, максимальные ставки по депозитам в ведущих банках в мае достигали 13,04% годовых. Таким образом, сдача квартиры в аренду приносит в 3,2 раза меньше прибыли, чем банковский вклад.

А ранее аналитики зафиксировали перегрев на рынке элитной аренды Москвы, где средняя цена достигает 488 тысяч рублей в месяц. Предложение дорогих квартир за сентябрь выросло на 17%, а спрос остался прежним, особенно после оттока иностранных арендаторов. Эксперты прогнозируют снижение цен на 5–7% в ближайшие месяцы, поскольку многие собственники уже готовы к уступкам.