Названы города с подешевевшей арендой однушек в России

Рынок аренды однокомнатных квартир в крупных российских городах переживает период снижения цен. По данным главного аналитика «Циана» Алексея Попова, с начала года ставки аренды упали на 4,3%, а за последний месяц – на 0,9%.

Наиболее ощутимое снижение зафиксировано в Новосибирске, где аренда подешевела на 8% и теперь составляет 30,1 тыс. рублей в месяц. Также заметное падение наблюдается в Екатеринбурге (-7,2%) и Нижнем Новгороде (-5,9%). В Москве, несмотря на снижение на 4,3%, аренда остаётся самой высокой – 66,5 тыс. рублей в месяц.

«Расценки на сдачу квартир продолжают свой стандартный сезонный цикл. Одновременно увеличивается объём предложения (в городах-миллионниках доступно уже 61 тыс. вариантов). За последнее десятилетие богаче выбор был лишь на фоне нерыночных факторов такой динамики — весной 2020 года (в начале пандемии) и во II квартале 2022 (на пике роста миграционной подвижности). Это сочетание (спад и в новостройках и в аренде) — видимое свидетельство замедления экономики», — приводит ТАСС слова Попова.

А ранее Life.ru писал, что аналитики зафиксировали перегрев на рынке элитной аренды Москвы, где средняя цена достигает 488 тысяч рублей в месяц. Предложение дорогих квартир за сентябрь выросло на 17%, а спрос остался прежним, особенно после оттока иностранных арендаторов. Эксперты прогнозируют снижение цен на 5–7% в ближайшие месяцы, поскольку многие собственники уже готовы к уступкам.