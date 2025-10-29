Не продаётся — значит, сдаётся: Life.ru узнал, почему «золотые» квартиры Москвы массово уходят в аренду

Рынок элитной недвижимости в Москве переживает «период паузы», потому всё больше владельцев дорогих квартир предпочитают сдавать жильё в аренду, а не продавать. Об этом в беседе с Life.ru рассказал риелтор Олег Бендриков. По его словам, за последний месяц объём предложений по аренде квартир ближе к премиальному сегменту вырос на 17%. Однако спрос остался примерно на уровне прошлого года.

Основным фактором приобретения у нас является ипотека, и продажи пока незначительно выросли. В связи с этим многие ориентируются на аренду. Многие продавцы, понимая, что не смогут получить желаемую сумму за квартиру, если они не планируют в ней жить, предпочитают сдавать её в аренду и получать стабильный доход ежемесячно. Олег Бендриков Риелтор

Эксперт уточнил, что элитные квартиры, особенно в районах вроде Хамовников или «Садовых кварталов», где стоимость квадратного метра достигает 2 миллионов рублей, продаются крайне медленно. Потенциальные покупатели готовы рассматривать такие объекты только при существенном дисконте — нередко требуя снижения цены до 60–70 миллионов рублей.

Бендриков подчеркнул, что аренда становится для собственников более выгодной альтернативой продаже, ведь стандартное жильё сейчас пользуется гораздо большим спросом, чем премиальные объекты.

А ранее Life.ru писал, что аналитики зафиксировали перегрев на рынке элитной аренды Москвы, где средняя цена достигает 488 тысяч рублей в месяц. Предложение дорогих квартир за сентябрь выросло на 17%, а спрос остался прежним, особенно после оттока иностранных арендаторов. Эксперты прогнозируют снижение цен на 5–7% в ближайшие месяцы, поскольку многие собственники уже готовы к уступкам.