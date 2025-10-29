Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 12:08

Не продаётся — значит, сдаётся: Life.ru узнал, почему «золотые» квартиры Москвы массово уходят в аренду

Риелтор Бендриков: Владельцы элитного жилья предпочитают аренду ради регулярного дохода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Рынок элитной недвижимости в Москве переживает «период паузы», потому всё больше владельцев дорогих квартир предпочитают сдавать жильё в аренду, а не продавать. Об этом в беседе с Life.ru рассказал риелтор Олег Бендриков. По его словам, за последний месяц объём предложений по аренде квартир ближе к премиальному сегменту вырос на 17%. Однако спрос остался примерно на уровне прошлого года.

Основным фактором приобретения у нас является ипотека, и продажи пока незначительно выросли. В связи с этим многие ориентируются на аренду. Многие продавцы, понимая, что не смогут получить желаемую сумму за квартиру, если они не планируют в ней жить, предпочитают сдавать её в аренду и получать стабильный доход ежемесячно.

Олег Бендриков

Риелтор

Основным фактором приобретения у нас является ипотека, и продажи пока незначительно выросли. В связи с этим многие ориентируются на аренду. Многие продавцы, понимая, что не смогут получить желаемую сумму за квартиру, если они не планируют в ней жить, предпочитают сдавать её в аренду и получать стабильный доход ежемесячно.
Основным фактором приобретения у нас является ипотека, и продажи пока незначительно выросли. В связи с этим многие ориентируются на аренду. Многие продавцы, понимая, что не смогут получить желаемую сумму за квартиру, если они не планируют в ней жить, предпочитают сдавать её в аренду и получать стабильный доход ежемесячно.

Эксперт уточнил, что элитные квартиры, особенно в районах вроде Хамовников или «Садовых кварталов», где стоимость квадратного метра достигает 2 миллионов рублей, продаются крайне медленно. Потенциальные покупатели готовы рассматривать такие объекты только при существенном дисконте — нередко требуя снижения цены до 60–70 миллионов рублей.

Бендриков подчеркнул, что аренда становится для собственников более выгодной альтернативой продаже, ведь стандартное жильё сейчас пользуется гораздо большим спросом, чем премиальные объекты.

Россиянам рассказали, чего нельзя писать в объявлении о сдаче квартиры
Россиянам рассказали, чего нельзя писать в объявлении о сдаче квартиры

А ранее Life.ru писал, что аналитики зафиксировали перегрев на рынке элитной аренды Москвы, где средняя цена достигает 488 тысяч рублей в месяц. Предложение дорогих квартир за сентябрь выросло на 17%, а спрос остался прежним, особенно после оттока иностранных арендаторов. Эксперты прогнозируют снижение цен на 5–7% в ближайшие месяцы, поскольку многие собственники уже готовы к уступкам.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar