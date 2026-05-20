Мечта, с которой ничего не сделаешь: Дешёвый остров с лесом продают в Греции, но всё не так просто

Частный греческий остров Макри в Ионическом море, недалеко от знаменитой Итаки, выставили на аукцион всего за 247 тысяч евро. Ещё в 2022 году его оценивали в 8 миллионов евро, пишет BFM Business.

Площадь острова — около 98 гектаров, береговая линия — больше семи километров. Есть леса, рядом популярные курорты Корфу и Занте. Но за красивыми картинками скрывается суровая реальность: остров считается частным лесом и входит в охраняемые природные территории под защитой европейских законов.

Инфраструктуры практически нет: только маленький полуразрушенный дом, цистерна и часовня. Нет электричества, воды и портового оборудования. Крупные отели запрещены, разрешено лишь сельское хозяйство, выпас скота или возведение лёгких построек с минимальным воздействием на природу.

Новый аукцион назначен на ноябрь 2026 года. Из-за всех этих ограничений цена так сильно упала. За 247 тысяч евро остров может купить не только миллиардер, но важно знать: речь идёт не о полном праве собственности, а о долгосрочной аренде (эмфитевзис).

Ранее в России выставили на продажу несколько огромных участков земли, по площади сравнимых с целыми государствами. Самые большие предложения сейчас на Алтае, а также в Калининградской и Тверской областях. Самый крупный участок находится в горах Алтая. Его площадь — 169 тысяч соток, или 1,69 тысячи гектаров. Для понимания: это примерно треть территории Сан-Марино.