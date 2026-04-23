Наш размерчик: В России продают землю размером с государства

В России выставили на продажу несколько огромных земельных участков, площадь которых сравнима с территориями целых государств. Самые крупные предложения сейчас есть на Алтае, а также в Калининградской и Тверской областях. Как рассказали РИА Недвижимость в «Яндексе», крупнейший лот расположен в горах Алтая. Его площадь составляет 169 тысяч соток, или 1,69 тысячи гектаров. Для наглядности: этот массив сравнили примерно с третью территории Сан-Марино.

Участок состоит из семи смежных земель рядом с селом Каракол и Каракольскими горными озёрами. Стоимость объекта — 450 миллионов рублей.

Ещё один крупный лот находится в Алтайском крае, рядом с селом Чегон. Площадь этой земли — 103 тысячи соток, или 1,03 тысячи гектаров. По размеру участок сопоставим примерно с половиной Науру. Его продают вместе с поголовьем маралов за 115 миллионов рублей. В Калининградской области в числе крупнейших предложений оказался участок на 170 гектаров. Он расположен в Колосовке, стоит 75 миллионов рублей и по площади чуть меньше Монако.

Среди других заметных вариантов — два участка по 50 гектаров, сопоставимых с Ватиканом. Один расположен в Республике Алтай, другой — в Тверской области рядом с Волгой.

Такие лоты обычно продают не под обычную частную застройку, а под большие загородные проекты. Речь может идти о курортах, глэмпингах, экофермах, охотничьих и рыбацких базах или частных резиденциях. Именно поэтому в объявлениях акцент делают не только на цене, но и на масштабе территории, сравнивая её с площадью целых стран.

