Составлен рейтинг городов России с самыми дешёвыми и большими квартирами

Средний метраж квартир в новых домах сокращается по всей стране — в строящихся проектах он опустился до 46,6 кв. м при 48,8 кв. м в готовых новостройках. На это обратили внимание коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ, опубликовав сводку по регионам с самыми просторными квартирами.

За последние годы застройщики последовательно уменьшают площади. Эксперты объясняют это выбором покупателей: компактные планировки помогают удержать итоговую цену на фоне роста стоимости квадратного метра.

При этом в отдельных субъектах остается стабильный спрос на большие квартиры — от 60,1 до 81 кв. м, и застройщики продолжают закладывать такие метражи в проекты.

Так, в Камчатском крае можно приобрести квартиру площадью 60,2 квадратных метра за 12,5 миллиона, в Ивановской области жильё в 60,1 «квадрат» продадут за 7,5 миллиона, а в Северной Осетии за ту же цену можно купить 61,2 кв. м. жилплощади. Выделяется в этом списке Ингушетия — там предлагают квартиры площадью в 81 квадратный метр всего за шесть миллионов рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве в районе Раменки на Минской улице выставили на продажу самый крупный жилой лот страны: это квартира площадью свыше 1,6 тысячи кв. м. Объект расположен в одном из местных жилых комплексов и стал рекордным по метражу среди выставленных на рынок. За необъятные хоромы просят 2,8 млрд рублей.