Россияне стали скупать кладовки за 600 тысяч ради аренды на 20 тысяч в месяц

Из-за подорожания квадратных метров жители страны нашли новый объект для вложений. За два года интерес к машиноместам и помещениям для хранения вещей (келлерам) подскочил на 20%, пишет Baza.

Эксперты отмечают смену портрета покупателя. Если раньше такие лоты брали в основном владельцы квартир в тех же домах, то теперь ими активно интересуются жители других районов. Они рассматривают покупку именно как способ приумножить капитал. Количество сделок по сдаче парковок в аренду увеличилось на 35%.

Бизнес на «малой недвижимости» привлекает низким порогом входа. Купить квартиру для сдачи сейчас сложно из-за дорогой ипотеки, а цена одного машиноместа в Московском регионе составляет 1–2,5 млн рублей. Келлер обойдется еще дешевле — от 600 тысяч, при этом сдавать его можно за 8–20 тысяч в месяц.

Владелец трёх паркингов в Подмосковье Михаил рассказал, что спрос на стоянку — это не прихоть, а необходимость из-за нехватки места в городе. Он приобрел объекты в 2019 году по 900 тысяч рублей за штуку. Сейчас мужчина сдаёт каждое за 20 тысяч в месяц и планирует продать их. За семь лет стоимость активов выросла почти на 1,5 млн.

Аренда самого дорогого машиноместа в столице обойдется в 510 тысяч рублей в месяц. Такое предложение появилось в элитном комплексе Knightsbridge Private Park. Чтобы купить там место, придется выложить от 14 млн рублей.