Деньги на детей: Голикова рассказала, кто и когда сможет получить новую выплату

Новая налоговая выплата охватит более четырёх миллионов семей, воспитывающих свыше 11 миллионов детей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».

«Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена выплата», — сказала она.

Для оформления выплаты необходимо быть гражданином и постоянно проживать на территории России, рассказали в Соцфонде. Это касается как несовершеннолетних, так и их родителей. Причём взрослым важно быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ за прошлый год.

А с 1 июня появится возможность оформить регулярную выплату, предусмотренную для малоимущих семей с двумя и более детьми до 18 или 23 лет. Заявления будут принимать до конца сентября.

Ранее в Соцфонде сообщили, что заранее выплатят россиянам часть положенных выплат. Всё из-за длинных майских праздников. Это коснётся детских пособий и пенсий для части получателей.