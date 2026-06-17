Более 1000 проектов получат 4,3 млрд рублей от Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов подвёл итоги второго конкурса 2026 года. Победителями стали 1 426 некоммерческих организаций, которые получат 4,28 млрд рублей. На гранты претендовали 10 222 проекта из всех регионов страны. Заседание Координационного комитета прошло 16 июня. Провёл его первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ещё 3,9 млрд рублей проектные команды привлекут как софинансирование. Средний размер гранта — 3 млн рублей. 397 организаций побеждают впервые.

Регионы-лидеры по числу поддержанных проектов — Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области. Проекты стартуют в июле.

Заседание Координационного комитета прошло в центре социальной интеграции Дианы Гурцкая, подведомственном департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Центр был создан в 2018 году при личном участии народной артистки Российской Федерации. В нём дети и молодые люди с инвалидностью занимаются вокалом, танцами, театральным мастерством. Место проведения заседания можно считать символичным, учитывая, что за всё время своей работы фонд поддержал 10 тысяч проектов, связанных с инклюзией, социальной интеграцией, реабилитацией людей с инвалидностью, развитием доступной среды, сопровождаемым проживанием, творческой и профессиональной самореализацией. Приём заявок на первый конкурс 2027 года начнётся с 1 сентября.

Самый крупный грант — 74 млн рублей — получит фонд «Память поколений» на проект помощи ветеранам боевых действий. Команда поможет 85 ветеранам СВО: 30 пройдут реабилитацию, 20 получат протезы, 30 — слухопротезирование.

Местная религиозная организация православный приход Богоявленского храма города Воронежа получает грант 5 млн рублей. В ходе проекта «Гуманитарный конвой 36» команда откроет Центр добровольческой миссии на новых территориях. Его задачей будет оказание помощи пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми, живущим в наиболее пострадавших от боевых действий районах Новороссии и приграничных районах Курской и Белгородской областей. В эти регионы будут отправлены 24 гуманитарных конвоя. Бригады строителей-волонтёров займутся восстановлением домов, другие добровольцы будут помогать в госпиталях и оказывать психологическую поддержку.

В селе Хатанга в Красноярском крае некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Хатанга» получает грант в размере 1,9 млн рублей на проект «Хатанга — территория хоккея!» Дети из отдалённого посёлка Крайнего Севера, который расположен более чем в 2000 километров от Красноярска, будут регулярно тренироваться и выступят на соревнованиях.

В селе Малая Сыя, которое расположено в Хакасии, инклюзивный центр туризма и популяризации культурного наследия Республики Хакасия «Пещерная лиса» получит грант в размере 987 тысяч рублей на создание парка древностей «Малая Сыя — деревня предков». В 1974 году учёные обнаружили здесь одно из древнейших палеолитических поселений в России, которому 34 тысячи лет. У туристов и местных школьников будет возможность узнать историю места, побывать в жилищах эпохи палеолита, воссозданных по документам, и посетить археологические раскопки.

Проект «Фронтовой альбом: Из окопа. Между атакой и тишиной» Севастопольской региональной общественной организации развития личности и семьи «Берегиня» посвящён патриотическому воспитанию детей и молодёжи через знакомство с искусством участников СВО. На средства гранта (3 млн рублей) команда подготовит передвижную выставку работ действующих бойцов СВО с позывными Радагаст и Чинитель. В экспозицию войдут их графические работы, созданные на передовой, а также артефакты из зоны боевых действий.

Проект «Народный защитник — протезирование и реабилитация жителей Донбасса и участников СВО» направлен на оказание комплексной медико-социальной помощи 250 участникам СВО и мирным жителям, получившим тяжёлые травмы. С подопечными пройдут все этапы лечения и восстановления: помогут собрать необходимые документы для получения инвалидности, организуют поездки от мест диагностики до протезных центров с оплатой проживания и питания, помогут решить юридические и психологические проблемы. Помощь будет оказываться на базе ресурсных центров в новых регионах, а также в ведущих медицинских учреждениях России. Инициативу будет реализовывать центр развития социальных инноваций «Технологии возможностей», сумма выделяемого гранта составляет 33 млн рублей.

В селе Бураново в Удмуртии команда автономной некоммерческой организации «Лидер» получает грант в размере 1 млн рублей на проект «Мастерская АРТель «Окно в Бураново: 2:0». Местные ребята будут изготавливать наличники, а также научатся создавать деревянную утварь и народные украшения, плести лапти из лыка и шить традиционные костюмы.

За девять лет Фонд президентских грантов профинансировал более 60 тысяч общественно значимых инициатив по всей стране. С 2017 года структура выступает ключевым оператором господдержки НКО. За это время поддержку получили 63 тысячи проектов, на которые направили 92 млрд рублей, а дополнительно привлечённые средства приблизились к 103 млрд. Свыше 35 тысяч инициатив получили финансирование напрямую по итогам 23 конкурсов — общий объём грантов составил 81 млрд рублей. Ещё более 11 млрд выделили на софинансирование региональных программ, что позволило запустить около 28 тысяч проектов.