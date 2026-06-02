Путин присудил гранты 103 проектам в области культуры и искусства
Гранты присуждены 103 руководителям в области культуры и искусства. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин.
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, гранты выделены по результатам конкурса, проведённого в 2025 году. Среди инициатив - проекты «Пушкинский ген», «Блокадная кровь», «Миссия памяти», цирковая лаборатория «Манеж идей» и «Севморпуть. Большое книжное путешествие».
При этом размеры грантов для поддержки проектов в документе не обозначены.
