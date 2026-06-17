Южная группировка войск за сутки нанесла удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. По данным начальника пресс-центра Вадима Астафьева, уничтожены 23 блиндажа с личным составом противника, 3 терминала Starlink и 13 беспилотников.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 6 наземных робототехнических комплексов. Поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 23 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев.

Ранее российские военные поразили склад с ракетами для немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области. Удары наносятся в ответ на атаки украинских боевиков по гражданской инфраструктуре. Российские войска используют высокоточное оружие и беспилотники, нацеливаясь исключительно на военные объекты и предприятия украинского ВПК.