Пленный рассказал о «нулевом» моральном состоянии военных ВСУ у Приколотного

Украинские военнослужащие на позициях у посёлка Приколотное в Харьковской области находятся в тяжёлом морально-психологическом состоянии. Об этом рассказал военнопленный Павел Хам, который выполнял задачи в спецподразделении БПЛА бригады «Гард».

По его словам, военные долго находились на позициях без нормальных бытовых условий. Он сообщил, что один из его сослуживцев провёл там 100 дней, а другие оставались на месте по 20–30 дней.

«Моральное состояние — нулевое. Я поменял (на позиции. — Прим. Life.ru) сослуживца, который 100 дней был на позиции. А остальные, с кем я был, 20 и 30 дней — самое наименьшее время пребывания на позиции. Нечего есть. Все, что мы с собой взяли, тем питаемся», — сказал он.

Пленный также заявил, что на позициях не было генераторов. Из-за этого военнослужащие не могли зарядить радиостанции, телефоны и роутеры, которые нужны для связи и доступа к интернету. Хам обратился к своим сослуживцам и призвал их сдаваться в плен при похожей ситуации. По его словам, нужно помнить о родственниках, жёнах и детях, которые ждут военных дома.

«Если уж такая ситуация на позиции, то сдавайтесь лучше в плен. Жизнь одна. Не забывайте, что дома вас ждут родственники, жена, дети», — добавил он.

Ранее украинский пленный Василий Королешин рассказал о порядках в учебном центре ВСУ. По его словам, мобилизованным там присваивали номера и требовали обращаться друг к другу только по ним. Сам Королешин заявил, что получил номер «сотый». Пленный также утверждал, что военнослужащим запрещали смотреть командиру в глаза и заставляли забыть свои фамилию, имя и отчество. Передвигаться по территории, по его словам, разрешали только под конвоем.