Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 04:30

Пленный рассказал о «нулевом» моральном состоянии военных ВСУ у Приколотного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Украинские военнослужащие на позициях у посёлка Приколотное в Харьковской области находятся в тяжёлом морально-психологическом состоянии. Об этом рассказал военнопленный Павел Хам, который выполнял задачи в спецподразделении БПЛА бригады «Гард».

По его словам, военные долго находились на позициях без нормальных бытовых условий. Он сообщил, что один из его сослуживцев провёл там 100 дней, а другие оставались на месте по 20–30 дней.

«Моральное состояниенулевое. Я поменял (на позиции. — Прим. Life.ru) сослуживца, который 100 дней был на позиции. А остальные, с кем я был, 20 и 30 дней — самое наименьшее время пребывания на позиции. Нечего есть. Все, что мы с собой взяли, тем питаемся», — сказал он.

Пленный также заявил, что на позициях не было генераторов. Из-за этого военнослужащие не могли зарядить радиостанции, телефоны и роутеры, которые нужны для связи и доступа к интернету. Хам обратился к своим сослуживцам и призвал их сдаваться в плен при похожей ситуации. По его словам, нужно помнить о родственниках, жёнах и детях, которые ждут военных дома.

«Если уж такая ситуация на позиции, то сдавайтесь лучше в плен. Жизнь одна. Не забывайте, что дома вас ждут родственники, жена, дети», — добавил он.

Пленный рассказал о переводе экскаваторщиков в ВСУ из-за нехватки людей
Пленный рассказал о переводе экскаваторщиков в ВСУ из-за нехватки людей

Ранее украинский пленный Василий Королешин рассказал о порядках в учебном центре ВСУ. По его словам, мобилизованным там присваивали номера и требовали обращаться друг к другу только по ним. Сам Королешин заявил, что получил номер «сотый». Пленный также утверждал, что военнослужащим запрещали смотреть командиру в глаза и заставляли забыть свои фамилию, имя и отчество. Передвигаться по территории, по его словам, разрешали только под конвоем.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar