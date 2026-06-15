Бойцам ВСУ в учебном центре выдавали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады Василий Королешин. передвигаться военнослужаим можно было только под конвоем.

«Командир приехал на какой-то машине, «бусике», сказал в глаза не смотреть, чтобы я забыл фамилию, имя, отчество, чтобы мы были по нумерации. Я был сотый», — объяснил пленный.

Он также пожаловался на командира, который, по его словам, издевается над подчинёнными, сильно бьёт, заставляя работать.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили склады с украинскими беспилотниками и пункты, где временно размещались подразделения противника, включая места нахождения наёмников. Удары были нанесены по хранилищам дальнобойных дронов, объектам топливно-энергетического, транспортного и портового назначения, которые использовала армия ВСУ.