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Регион
15 июня, 05:46

Номера вместо имён: Украинский пленный рассказал о жестоких порядках в учебном центре ВСУ

Мобилизованным в учебном центре присваивали номера и запрещали смотреть в глаза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бойцам ВСУ в учебном центре выдавали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады Василий Королешин. передвигаться военнослужаим можно было только под конвоем.

«Командир приехал на какой-то машине, «бусике», сказал в глаза не смотреть, чтобы я забыл фамилию, имя, отчество, чтобы мы были по нумерации. Я был сотый», — объяснил пленный.

Он также пожаловался на командира, который, по его словам, издевается над подчинёнными, сильно бьёт, заставляя работать.

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Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили склады с украинскими беспилотниками и пункты, где временно размещались подразделения противника, включая места нахождения наёмников. Удары были нанесены по хранилищам дальнобойных дронов, объектам топливно-энергетического, транспортного и портового назначения, которые использовала армия ВСУ.

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Наталья Афонина
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