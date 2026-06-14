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14 июня, 09:45

Места хранения дальних беспилотников ВСУ попали под мощный удар ВС РФ

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные уничтожили за сутки склады с украинскими беспилотниками и пункты временной дислокации противника, в том числе места нахождения наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 150 районах», — уточнили в ведомстве.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные обнаружили и поразили три пункта временной дислокации ВСУ Краматорском районе ДНР.

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Татьяна Миссуми
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