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17 июня, 06:03

Дерзкие грабители угнали экскаватор и вырвали банкомат из стены

Обложка © X / CambridgeIndy

Обложка © X / CambridgeIndy

В британском Кембридже произошла дерзкая кража. Группа налётчиков использовала угнанный экскаватор, чтобы вырвать вмонтированный в стену банкомат, сообщает издание The Sun.

В Великобритании грабители с помощью экскаватора украли банкомат. Видео © X / CambridgeIndy

«Шокирующий момент — группа людей в масках совершила налёт с использованием экскаватора, чтобы вырвать банкомат из здания», — говорится в публикации.

Ночью злоумышленники подогнали спецтехнику к офису кредитной организации, оторвали устройство, погрузили его в багажник автомобиля и скрылись. Внутри автомата находились десятки тысяч фунтов стерлингов.

Полиция разыскивает преступников. По предварительной версии, экскаватор также был похищен.

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Житель Турции ограбил ювелирный магазин и попытался скрыться верхом на осле

Ранее в немецком городе Штур трое неизвестных проникли в банк через световую шахту, вскрыли хранилище и 14 банковских ячеек, распылив перед этим неизвестное вещество, от которого пожаловались на плохое самочувствие сотрудники.

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Дарья Денисова
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