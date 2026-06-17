Грязь «глотает» фуры: Аномальную «Колыму» размыло до состояния болота, дальнобойщики в отчаянии

Федеральную трассу Р-504 «Колыма» серьёзно размыло после резкого потепления. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Трассу «Колыма» размыло после резкого потепления. Фото © Telegram / SHOT

Отдельные участки дороги стали практически непроходимыми, а в районе между посёлками Герба и Омсукчан около десяти фур намертво застряли в грязи.

Трасса «Колыма» начала «уходить» под землю. Фото © Telegram / SHOT

Водители говорят, что дорога прямо на глазах становится топкой жижей. Ещё 11 июня на трассе лежал снег, но через несколько дней ударило тепло. Снег растаял, и грунтовка превратилась в липкую кашу.

Аномальную «Колыму» размыло до состояния болота, дальнобойщики в отчаянии. Видео © Telegram / SHOT

Вечная мерзлота только ухудшает положение. Верхний слой оттаивает слишком быстро. Из-за этого полотно теряет жёсткость и начинаются просадки. А у посёлка Артык в Якутии трассу вообще залило водой.

Как отметили в SHOT, местные жители всерьёз обеспокоены. Если ремонт не начнут прямо сейчас, Магаданская область и часть Якутии рискуют остаться без нормальной дороги. Ведь именно по «Колыме» сюда везут еду, горючее и другие необходимые грузы.

Синоптики обещают в ближайшие дни до 20 градусов тепла. Для размокшей трассы это плохая новость. Она может стать для дальнобойщиков ещё более серьёзным испытанием.

Ранее сообщалось, что на трассе «Колыма» случилась авария с участием легковой «тойоты» и КамАЗа. Женщина за рулём иномарки потеряла контроль над машиной и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. В результате дорожного происшествия телесные повреждения получила сама автоледи и двое детей 11 и девяти лет, которых позднее доставили в больницу. Об этом проинформировали в пресс-службе местного управления Госавтоинспекции.