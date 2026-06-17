Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 08:15

Трамп связал поддержку Украины с участием ЕС в вопросе Ирана

Обложка © ТАСС / ЕРА /YOAN VALAT

Обложка © ТАСС / ЕРА /YOAN VALAT

На саммите G7 президент США Дональд Трамп обозначил готовность обсуждать поддержку Украины при условии более активного участия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана и безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США — как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях — внушают мне определенный оптимизм», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Дипломаты отмечают, что подобный формат обсуждений оказался неожиданным и сместил акценты переговоров по Украине и ближневосточной повестке. Отдельно сообщается, что Трамп выразил готовность усиливать давление на Россию, одновременно ожидая от союзников большего вовлечения в вопросы региональной стабильности.

Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана
Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана

Ранее сообщалось, что участники саммита G7 во Франции согласовали подход к снижению зависимости мировой торговли от Ормузского пролива и усилению устойчивости энергетических поставок. Отдельно страны «семёрки» заявили о планах наращивать собственные запасы энергоносителей для повышения стабильности поставок.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЕС
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar