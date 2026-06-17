Трамп связал поддержку Украины с участием ЕС в вопросе Ирана

На саммите G7 президент США Дональд Трамп обозначил готовность обсуждать поддержку Украины при условии более активного участия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана и безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США — как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях — внушают мне определенный оптимизм», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Дипломаты отмечают, что подобный формат обсуждений оказался неожиданным и сместил акценты переговоров по Украине и ближневосточной повестке. Отдельно сообщается, что Трамп выразил готовность усиливать давление на Россию, одновременно ожидая от союзников большего вовлечения в вопросы региональной стабильности.

Ранее сообщалось, что участники саммита G7 во Франции согласовали подход к снижению зависимости мировой торговли от Ормузского пролива и усилению устойчивости энергетических поставок. Отдельно страны «семёрки» заявили о планах наращивать собственные запасы энергоносителей для повышения стабильности поставок.