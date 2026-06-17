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Регион
17 июня, 03:40

Страны G7 выступили за снижение зависимости от Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Страны G7 на саммите во Франции заявили о необходимости ускорить диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов и снизить зависимость мировой торговли от Ормузского пролива. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Евросовета.

«Мы обязуемся ускорить диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов с целью снижения глобальной уязвимости в связи с Ормузским проливом и увеличения наших запасов энергоресурсов. Мы приветствуем возможность того, что Канада в ближайшие годы сможет предоставить мировым рынкам значительные дополнительные объёмы энергоресурсов», — говорится в заявлении.

Кроме того, подчёркивается, что право транзитного проезда без ограничений или взимания платы за проезд является основой международной торговли. Также отмечается одобрение инициативы, возглавляемой Францией и Великобританией, которая должна сыграть важную роль в содействии возобновлению морского сообщения в Ормузском проливе путём защиты торговых судов, укрепления доверия операторов коммерческого судоходства и содействия проверке полного удаления всех мин.

Страны G7 договорились увеличить поставки средств ПВО Украине
Страны G7 договорились увеличить поставки средств ПВО Украине

Ранее стало известно, что американская разведка считает, что Иран имеет возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив. В ходе противостояния со Штатами Тегеран осознал новые возможности применения таких методов в будущем. В американской разведке также отметили, что Иран фактически получил контроль над проливом, что назвали оружием более мощным, чем ядерная бомба.

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Тимур Хингеев
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