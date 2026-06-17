Страны G7 выступили за снижение зависимости от Ормузского пролива

Страны G7 на саммите во Франции заявили о необходимости ускорить диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов и снизить зависимость мировой торговли от Ормузского пролива. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Евросовета.

«Мы обязуемся ускорить диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов с целью снижения глобальной уязвимости в связи с Ормузским проливом и увеличения наших запасов энергоресурсов. Мы приветствуем возможность того, что Канада в ближайшие годы сможет предоставить мировым рынкам значительные дополнительные объёмы энергоресурсов», — говорится в заявлении.

Кроме того, подчёркивается, что право транзитного проезда без ограничений или взимания платы за проезд является основой международной торговли. Также отмечается одобрение инициативы, возглавляемой Францией и Великобританией, которая должна сыграть важную роль в содействии возобновлению морского сообщения в Ормузском проливе путём защиты торговых судов, укрепления доверия операторов коммерческого судоходства и содействия проверке полного удаления всех мин.

Ранее стало известно, что американская разведка считает, что Иран имеет возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив. В ходе противостояния со Штатами Тегеран осознал новые возможности применения таких методов в будущем. В американской разведке также отметили, что Иран фактически получил контроль над проливом, что назвали оружием более мощным, чем ядерная бомба.