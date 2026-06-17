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17 июня, 09:17

Не только собаки: Козы способны понимать интонации человека и находить пищу по голосу

Учёные выяснили, что козы могут находить пищу, следуя за человеческим голосом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Coral Mint Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Coral Mint Stock

Козы способны ориентироваться на голос человека и находить спрятанную пищу даже без визуальных подсказок. К такому выводу пришли исследователи Цюрихского университета по итогам серии экспериментов. Об этом пишет The Guardian. Эксперименты проводились на 29 животных, каждое из которых прошло по 12 испытаний.

В тестовой установке использовали два ведра, расположенных по разные стороны от деревянного экрана. Сначала коз знакомили с процедурой: исследователь многократно называл животных по имени из-за перегородки и демонстрировал, как еда помещается в один из контейнеров. В основной фазе опыта человек скрывался за экраном и размещал в одном из ведер немного еды — в частности, неприготовленные макароны, при этом животные не видели процесс.

Далее исследователь либо стоял рядом с пустым ведром и эмоционально обращался в сторону контейнера с лакомством, либо молчал, либо говорил, отвернувшись от обоих ведер. После этого второго исследователя выпускали козу, фиксируя её выбор и направление движения. Результаты показали, что при возбуждённой голосовой подаче в сторону нужного ведра животные выбирали контейнер с едой в среднем в 60% случаев.

В ситуациях, когда исследователь молчал или говорил, не направляя голос ни к одному из объектов, точность падала до уровня случайного выбора — 47% и 49% соответственно. Учёные подчёркивают, что 60% успеха наблюдались именно при голосовой подсказке, направленной в сторону скрытого угощения, тогда как без такой интонационной поддержки козы не демонстрировали системного предпочтения.

Команда отмечает, что способность реагировать на человеческие голосовые сигналы ранее фиксировалась у собак, но не была обнаружена у шимпанзе, что может указывать на связь навыка с одомашниванием. Также исследователи обращают внимание, что козы уже демонстрировали чувствительность к человеческим сигналам — включая жесты указания, восприятие эмоций в голосе и реакцию на выражения лиц.

Авторы работы считают перспективным повторить эксперименты с дикими козами, чтобы понять, является ли этот навык врождённым или сформированным в процессе одомашнивания. Отдельно подчёркивается, что дальнейшие исследования могут помочь лучше понять, как животные воспринимают человеческую коммуникацию и как это влияет на их поведение в условиях совместного сосуществования с людьми.

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Милена Скрипальщикова
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