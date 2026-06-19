День Ашура 2026: пост и спасение пророков. Что можно и нельзя делать мусульманам Оглавление Когда День Ашура в 2026 году — точная дата Что такое Ашура и почему этот день так важен История Дня Ашура — два взгляда Традиции и обряды Дня Ашура Что нельзя делать в День Ашура Общие запреты для всех мусульман: Что не рекомендуется делать суннитам: Что запрещено делать шиитам: Блюдо ашуре и другие культурные традиции Как провести День Ашура правильно (чек-лист) Для суннитов: Для шиитов: Если вы не мусульманин: Часто задаваемые вопросы (FAQ) Какого числа День Ашура в 2026 году? Почему мусульмане постятся в День Ашура? Почему шииты не постятся в этот день? Что произошло в Кербеле? Можно ли поздравлять мусульман с Днём Ашура? Как готовят ашуре? Что такое тазия и маджалисы? Заключение День Ашура в 2026 году — 25 июня. Что это за день у суннитов и шиитов: пост, битва при Кербеле, имам Хусейн. Традиции, что можно и что нельзя делать в Ашуру. Как правильно провести 10 Мухаррама. 18 июня, 22:15 День Ашура 2026: точная дата, традиции, что можно и нельзя делать. Обложка © ТАСС / ЕРА / FURQAN AL-AARAJI

Когда День Ашура в 2026 году — точная дата

День Ашура приходится на 10-й день месяца Мухаррам — первого месяца исламского лунного календаря. В 2026 году эта дата выпадает на 25 июня. Точное число зависит от визуального наблюдения Луны и может быть скорректирована местными религиозными управлениями.

Мухаррам считается одним из четырёх запретных месяцев в исламе. В эти периоды верующим предписывается уделять особое внимание духовной жизни, избегать греховных поступков и стремиться к благочестию.

Что такое Ашура и почему этот день так важен

Название «Ашура» происходит от арабского слова «ашара», что переводится как «десять». Соответственно, «День Ашура» буквально обозначает «десятый день месяца Мухаррам».

Для мусульман-суннитов Ашура считается днём благодарности Аллаху за Его милость. Особое значение в этот день придаётся посту, который соблюдал пророк Мухаммад. Согласно хадису, пророк сообщил, что пост в эту дату служит причиной прощения грехов предыдущего года.

Для мусульман-шиитов Ашура является кульминацией траурного периода, посвящённого памяти имама Хусейна ибн Али — внука пророка Мухаммеда, погибшего в 680 году в битве при Кербеле.

Битва при Кербеле. Фото © Wikipedia / Persian Painter Abbas Al-Musavi

Среди событий Дня Ашура упоминаются также принятие Всевышним покаяния пророка Адама, причаливание ковчега пророка Нуха (Ноя) к земле и спасение из Египта пророка Мусы (Моисея) и его народа.

История Дня Ашура — два взгляда

В суннитской традиции главным видом поклонения в День Ашура является пост.

Согласно достоверным хадисам, после переселения в Медину пророк Мухаммед заметил, что местные иудеи соблюдают пост в определённый день. Ему объяснили, что это день, когда Аллах спас пророка Мусу и сынов Израиля от фараона. Пророк сам стал соблюдать пост и рекомендовал его мусульманам.

Для шиитов День Ашура связан прежде всего с событиями в Кербеле. 10 Мухаррама 61 года по хиджре (680 год) в местности Кербела на территории современного Ирака произошло сражение между небольшим отрядом имама Хусейна ибн Али и войсками омейядского халифа Язида ибн Муавии.

Имам Хусейн был внуком пророка Мухаммеда — сыном его дочери Фатимы и зятя Али ибн Абу Талиба. Отказавшись признать власть Язида, которого он считал несправедливым правителем, Хусейн отправился в Ирак. По пути к Куфе его караван был окружён значительно превосходящими силами противника. В результате боя имам, его родственники и большинство сторонников были убиты — погибли 72 человека. Для шиитов Хусейн является символом сопротивления несправедливости, верности принципам ислама и готовности пожертвовать собой ради истины.

Традиции и обряды Дня Ашура

Главной суннитской традицией Дня Ашура считается добровольный пост. Согласно хадисам, пророк Мухаммед рекомендовал соблюдать пост не только в сам День Ашура, но и добавить к нему ещё день. Это делается для того, чтобы практика мусульман отличалась от традиции иудеев, которые также постились в память о спасении пророка Мусы. Соответственно, желательно поститься либо 9-го и 10-го числа месяца Мухаррам (24 и 25 июня), либо 10-го и 11-го (25 и 26 июня).

Пост начинается с рассвета и продолжается до захода солнца. Перед началом поста нужно сделать соответствующее намерение (ният). В течение дня постящийся воздерживается от еды, питья, супружеских отношений, других действий, нарушающих пост согласно нормам шариата.

Сунниты в День Ашура соблюдают пост и читают дополнительные намазы. Фото © ТАСС / РБК / Гребенщиков Михаил

Помимо поста, мусульманам желательно в этот день читать Коран, совершать добровольные намазы, обращаться к Аллаху с дуа. Во многих странах существует традиция помогать сиротам, вдовам, малоимущим семьям и всем нуждающимся.

Для шиитов первые десять дней месяца Мухаррам проходят под знаком скорби по имаму Хусейну и его сподвижникам. Кульминацией траура становится именно День Ашура. Шииты носят чёрную одежду, отказываются от праздничных мероприятий, посвящают время молитвам и размышлениям.

Одной из важнейших традиций являются маджалисы — религиозные собрания, на которых читаются проповеди о событиях Кербелы, рассказывается история жизни имама Хусейна и его семьи, звучат траурные стихи и религиозные песнопения. Во многих странах проводятся шествия памяти, известные как тазия.

Распространённой формой траурного обряда считается латмия — ритмичные удары рукой по груди как символ переживания боли и скорби. Вместе с тем многие современные шиитские богословы выступают против экстремальных практик самоповреждения.

Ещё одной важной традицией является назери — бесплатная раздача еды и напитков всем желающим. В память о жертве имама Хусейна верующие организуют благотворительные кухни, угощают паломников и помогают нуждающимся.

Особое место занимает паломничество в Кербелу, где находится мавзолей имама Хусейна. Ежегодно миллионы верующих посещают этот город, чтобы отдать дань памяти одному из самых почитаемых деятелей исламской истории.

Что нельзя делать в День Ашура

Ашура приходится на месяц Мухаррам — один из четырёх запретных месяцев. Согласно исламскому вероучению, в такие периоды особое значение приобретают благие дела, а совершение грехов считается особенно предосудительным.

Общие запреты для всех мусульман:

нельзя сквернословить, ругаться, сплетничать, конфликтовать;

пренебрегать обязательными молитвами;

проявлять высокомерие, жадность и жестокость, отказывать в милостыне;

злоупотреблять развлечениями в ущерб поклонению и духовным размышлениям.

Что не рекомендуется делать суннитам:

ограничиваться постом только 10-го числа Мухаррама без добавления дня до или после него, если есть такая возможность;

устраивать праздник с пышными застольями;

заниматься пустым времяпрепровождением вместо поклонения и благотворительности.

Что запрещено делать шиитам:

устраивать свадьбы и другие торжества;

проводить развлекательные мероприятия, веселиться;

слушать музыку и участвовать в праздничных концертах;

носить праздничную одежду.

Почему День Ашура для шиитов — день скорби. Фото © ТАСС / ЕРА / SAMIULLAH POPAL

Многие шиитские богословы рассматривают пост в Ашуру как нежелательное действие (макрух). По их мнению, этот день должен быть посвящён скорби, памяти о трагедии Кербелы и размышлению о жертве семьи Пророка.

Блюдо ашуре и другие культурные традиции

В Турции, на Балканах, в некоторых странах Ближнего Востока и Кавказа часто готовят специальное блюдо — ашуре.

Согласно преданию, после окончания потопа у тех, кто был на ковчеге пророка Нуха, осталось совсем немного продуктов. Чтобы приготовить еду, они смешали все имеющиеся запасы в одном котле.

Традиционный рецепт блюда включает пшеницу, фасоль, нут, рис, изюм, курагу, инжир, финики, орехи, гранат, корицу и другие специи. Количество ингредиентов иногда достигает десяти и более компонентов, символизируя изобилие, единство людей и благодарность Всевышнему за Его милости. Во многих семьях готовят большие порции ашуре и раздают его соседям, родственникам и нуждающимся.

В Иране, где большинство населения составляют шииты, центральное место занимают траурные мероприятия. В течение первых десяти дней Мухаррама проводятся маджалисы, религиозные проповеди, шествия памяти, театрализованные представления тазия. Актёры в символической форме воспроизводят последние дни жизни имама Хусейна и его сподвижников.

Особое значение Ашура имеет для жителей Ирака, где расположена Кербела — место гибели имама Хусейна. Ежегодно туда прибывает множество паломников. Для многих верующих такое паломничество становится важнейшим духовным событием года.

Как провести День Ашура правильно (чек-лист)

Для суннитов:

соблюдать пост 9 и 10 или 10 и 11 Мухаррама;

читать Коран и размышлять над его смыслами;

совершать дополнительные молитвы и обращаться к Аллаху с дуа;

раздавать милостыню и помогать нуждающимся;

проявлять щедрость по отношению к семье;

воздерживаться от ссор, споров и пустого времяпрепровождения.

Для шиитов:

участвовать в маджалисах и памятных мероприятиях;

изучать историю Кербелы и подвиг имама Хусейна;

совершать благотворительные поступки и помогать нуждающимся;

посвятить день размышлениям о справедливости, верности и самопожертвовании.

Если вы не мусульманин:

Людям других вероисповеданий рекомендуется уважительно относиться к чувствам верующих. Если вы находитесь в мусульманском регионе или общине, в День Ашура желательно избегать провокационных высказываний на религиозные темы, проявлять уважение к траурным мероприятиям, воздерживаться от шумных развлечений рядом с местами проведения религиозных собраний, учитывать особенности местных традиций.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какого числа День Ашура в 2026 году?

Какие молитвы надо читать в День Ашура. Фото © ТАСС / Егор Алеев

В 2026 году День Ашура приходится на 25 июня 2026 года. По исламскому календарю это 10 Мухаррама 1448 года по хиджре.

Почему мусульмане постятся в День Ашура?

Сунниты соблюдают пост в память о спасении пророка Мусы и его народа от фараона. Согласно хадисам, пророк Мухаммед рекомендовал этот пост и сообщил, что он способствует прощению грехов предыдущего года.

Почему шииты не постятся в этот день?

Для шиитов Ашура является днём скорби по имаму Хусейну, погибшему в Кербеле. Многие шиитские учёные считают праздничный пост в этот день нежелательным (макрух), поскольку он не соответствует траурному характеру даты.

Что произошло в Кербеле?

10 Мухаррама 61 года по хиджре в Кербеле был убит имам Хусейн ибн Али — внук пророка Мухаммеда. Вместе с ним погибло 72 человека — члены его семьи и сторонники. Эти события стали центральной трагедией в истории шиизма и символом борьбы против несправедливости.

Можно ли поздравлять мусульман с Днём Ашура?

Обычно этого делать не принято. Особенно нежелательны поздравления шиитам, поскольку для них Ашура является днём глубокой скорби и памяти о трагедии Кербелы. Даже среди суннитов этот день воспринимается прежде всего как время поклонения и размышлений, а не как праздник в привычном понимании.

Как готовят ашуре?

Для приготовления блюда используют смесь пшеницы, риса, фасоли, нута, сухофруктов, орехов и специй. После варки ингредиенты смешивают в сладкую массу и украшают орехами, корицей и гранатовыми зёрнами. Готовое блюдо часто раздают родственникам, соседям и нуждающимся.

Что такое тазия и маджалисы?

Маджалисы — это религиозные собрания, посвящённые памяти имама Хусейна и событиям Кербелы.

Тазия — форма траурного шествия или театрализованного представления, распространённая в ряде шиитских стран. Такие мероприятия помогают верующим сохранять память о трагедии Ашуры и её духовных уроках.

Заключение

День Ашура — одно из самых значимых событий исламского календаря. Для суннитов он связан с благодарностью Аллаху, постом и воспоминанием о покаянии пророка Адама и спасении пророков Нуха и Мусы, а для шиитов является днём глубокой скорби по имаму Хусейну и его сподвижникам.

Несмотря на различия в традициях и обрядах, оба направления видят в Ашуре напоминание о важности веры, стойкости, покаяния и преданности своим убеждениям. Этот день объединяет идеи спасения, жертвенности, духовного очищения и стремления к справедливости.

Авторы Альмир Хабибуллин