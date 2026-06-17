Сборная России по гонкам с препятствиями рвётся на Олимпиаду-2032 в Австралии

Сборная России по гонкам с препятствиями нацелилась на участие в летних Играх 2032 года в Брисбене. Об этом заявил чемпион Европы Игорь Крючков в интервью 360.ru.

Данный вид спорта представляет собой кросс по пересечённой местности с преодолением как естественных, так и искусственных барьеров. Классическая дистанция варьируется от 5 до 15 километров.

С 2028 года эта дисциплина станет олимпийской. Правда, на первых порах её включат только как один из этапов пятиборья, заменив им конкур.

«Если бы мы могли участвовать, шансы были бы огромные. Наши спортсмены очень целеустремлённые, у них большой бэкграунд», — заявил Крючков.

По словам атлета, главными соперниками россиян на потенциальных стартах станут команды Испании, Нидерландов и Португалии.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о работе над возвращением российского флага на Олимпиаду-2028. По его словам, сейчас ведётся очень хорошая работа, но не стоит забегать вперёд.