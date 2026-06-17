Летний «сюрприз» от водоканала: почему после ремонта вода течёт хуже, чем до

Ежегодные летние профилактические работы на теплосетях часто приводят к неприятным последствиям. Когда коммунальщики возобновляют подачу ресурса, вместо прозрачной струи жители квартир наблюдают бурую жидкость с металлическим оттенком. Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко в комментарии для Life.ru объяснил, почему ржавчина появляется после включения, как температура ускоряет коррозию и что делать, чтобы не испортить бельё и бытовую технику.

В системах горячего водоснабжения часто используются стальные трубы. Со временем на их внутренних стенках образуются продукты коррозии, минеральные отложения и осадок. При остановке системы условия резко меняются: вода в трубах застаивается, температура падает, меняется содержание кислорода. Николай Зенченко Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА

Собеседник поясняет: железо взаимодействует с водой и кислородом, образуя оксиды и гидроксиды железа — вещества бурого цвета. Это и есть то, что обычно называют ржавчиной. Когда подачу воды восстанавливают, поток срывает рыхлые отложения со стенок труб. Поэтому первые литры воды иногда имеют бурый цвет.

После включения из крана идёт не только «свежая» ржавчина, появившаяся за время отключения, но и старые отложения, накопленные в трубах за месяцы или годы. Температура влияет на процесс — чем теплее вода, тем быстрее идут электрохимические реакции коррозии. Поэтому летом эти процессы действительно могут идти активнее. Когда ремонт заканчивается и подачу воды восстанавливают, давление и скорость потока резко меняются, срывая со стенок труб ржавые хлопья и мелкую взвесь.

Как правильно действовать? Прежде всего, не спешите использовать воду для питья, приготовления пищи, стирки светлого белья или наполнения бытовой техники. Откройте кран и дайте воде стечь, пока она не станет визуально прозрачной. Лучше сначала снять аэратор (сеточку на кране), чтобы он не забился частицами ржавчины. Если установлен фильтр грубой очистки — проверьте его после возобновления подачи воды: сеточка может быстро забиться. Для стирки дождитесь, пока вода станет прозрачной, — ржавая вода оставляет пятна на ткани.

«Главное — не использовать мутную или ржавую воду сразу после включения для питья, готовки и стирки. Дайте системе промыться, проверьте фильтры и аэраторы, а при затяжной проблеме сообщите в управляющую компанию. Простое кипячение не удаляет механические примеси: оно может обеззаразить воду, но ржавые частицы и осадок в ней останутся», — резюмировал эксперт.

Ранее Life.ru писал, что в Успенском районе Краснодарского края около 40 тысяч человек месяцами страдают от перебоев с водой и её сомнительного качества: отключения происходят раз в неделю на восемь и более часов, а из крана течёт мутная жидкость с запахом, вызывающая у жителей зуд и высыпания. Местные власти объясняют проблемы заиливанием системы, но на жалобы реагируют отписками.