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Регион
11 июня, 17:31

Вода с запахом болота: Жители кубанского района месяцами живут в режиме «коммунальной лотереи»

На Кубани около 40 тысяч человек жалуются на грязную и мутную воду

В Успенском районе Краснодарского края около 40 тысяч человек месяцами сталкиваются с перебоями воды и её сомнительным качеством. Сейчас отключения происходят примерно раз в неделю — на восемь часов и дольше, иногда без предупреждения, пишет

Видео © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Когда воду всё-таки дают, из кранов, как утверждают жители, течёт мутная жидкость с болотным запахом. После кипячения она оставляет налёт, а некоторые люди жалуются на зуд, высыпания и ухудшение состояния волос. Фильтры приходится покупать за свой счёт, но хватает их ненадолго.

Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Зимой ситуация, по словам одной из жительниц, была ещё тяжелее: в январе краны пересыхали почти каждый день. Последний крупный перебой в «Успенском Водоканале» объяснили тем, что систему забора воды из реки забило илом. На жалобы местные, как они говорят, чаще получают отписки. В итоге за воду платят регулярно, а получают её по принципу «повезёт — не повезёт».

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Ранее Life.ru рассказывал и о другой бытовой проблеме: что делать, если кондиционер соседа заливает подоконник. Юристы советовали сначала поговорить с владельцем устройства, а при отказе напомнить о статье 30 ЖК РФ и технических правилах, по которым конденсат должен отводиться так, чтобы не мешать другим жильцам.

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