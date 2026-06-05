Дом-унитаз за 15 млрд: В Москве продают БЦ с запахом канализации и миллиардной выручкой

В Москве выставили на продажу бизнес-центр, который в народе уже прозвали домом-унитазом. За архитектурное чудо рядом с Садовым кольцом просят 15 млрд рублей, пишет Mash Money.

Площадь здания составляет 48 056 квадратных метров. Владелец обещает покупателю почти сказочную экономику: объект якобы приносит около 1,5 млрд рублей в год и может окупиться примерно за десять лет.

На бумаге выглядит красиво: огромный бизнес-центр, удобная локация, потолки по четыре метра и стабильный доход. Но реальность, судя по отзывам сотрудников, быстро смывает весь глянец. Люди жалуются на очереди к лифтам, духоту, запах канализации на первом этаже и не самые приятные сюрпризы в местных кафе. Один из работников и вовсе назвал здание «адским местом».

Между тем ранее Life.ru писал, что покупка квартиры под сдачу в аренду может стать проще на фоне снижения доходности вкладов. На рынок недвижимости выходят новые инвесторы, которые рассматривают жильё не для проживания, а как источник регулярного дохода. При этом старые критерии оценки таких вложений уже не всегда работают. О том, как выгодно выбрать квартиру для аренды этим летом, — в материале Life.ru.