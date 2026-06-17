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Регион
17 июня, 10:52

Шойгу обвинил ООН и Гутерриша в срыве Черноморской зерновой инициативы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZCOOL HelloRF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZCOOL HelloRF

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что выполнение Черноморской зерновой инициативы сорвала ООН во главе с генсеком Антониу Гутерришем. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

По словам Шойгу, Россия и Турция свои обязательства по договорённостям выполнили полностью. Однако третий участник соглашения, как отметил секретарь Совбеза, так и не обеспечил реализацию взятых на себя условий.

«Единственный участник, третий участник договорённостей, так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя. Я имею в виду ООН, господина Гутерриша», — заявил Шойгу.

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Ранее российский лидер Владимир Путин также говорил о провале Черноморской инициативы. Президент отметил, что зерно, которое должно было идти в нуждающиеся страны, в итоге во многом оседало в Европе.

Путин подчёркивал, что изначальная цель сделки — помощь развивающимся государствам — оказалась сорвана. При этом обещания Запада по нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, по словам Москвы, так и остались на бумаге. Именно это стало одной из причин выхода России из соглашения в июле 2023 года.

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Николь Вербер
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