РКН заявил, что не ограничивал доступ к форуму Hip-Hop Ru

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта Hip-Hop Ru, несмотря на то, что на самом ресурсе указано об обратном. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Решения уполномоченных органов в отношении данного сайта не поступали. Доступ к ресурсу в настоящее время не ограничивается», — говорится в сообщении РКН.

Ранее сообщалось, что российские пользователи лишились доступа к легендарному рэп-форуму Hip-Hop Ru. Администраторы подтвердили блокировку и возможную потерю домена. Этот ресурс, существующий с начала 2000-х, известен как стартовая площадка для Оксимирона*, Noize MC* и многих других, а также как организатор масштабных рэп-баттлов. Ранее форум уже подвергался блокировкам, но всегда восстанавливал свою работу.

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