РКН заявил, что не ограничивал доступ к форуму Hip-Hop Ru
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Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта Hip-Hop Ru, несмотря на то, что на самом ресурсе указано об обратном. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Решения уполномоченных органов в отношении данного сайта не поступали. Доступ к ресурсу в настоящее время не ограничивается», — говорится в сообщении РКН.
Ранее сообщалось, что российские пользователи лишились доступа к легендарному рэп-форуму Hip-Hop Ru. Администраторы подтвердили блокировку и возможную потерю домена. Этот ресурс, существующий с начала 2000-х, известен как стартовая площадка для Оксимирона*, Noize MC* и многих других, а также как организатор масштабных рэп-баттлов. Ранее форум уже подвергался блокировкам, но всегда восстанавливал свою работу.
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* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.