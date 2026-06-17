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17 июня, 09:02

В России вновь заблокировали культовый форум о хип-хопе Hip-Hop Ru

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Российские пользователи лишились доступа к легендарному рэп-форуму Hip-Hop Ru. Администраторы подтвердили блокировку и возможную потерю домена.

Этот ресурс, существующий с начала 2000-х, известен как стартовая площадка для Оксимирона*, Noize MC* и многих других, а также как организатор масштабных рэп-баттлов. Ранее форум уже подвергался блокировкам, но всегда восстанавливал свою работу.

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Ранее Чертановский суд запретил отдельные юмористические материалы с портала «ЯПлакалъ» и ещё двух сайтов с анекдотами. А в Роскомнадзоре заявили, что сайт не появился в реестре запрещённых сайтов, поскольку в решении отсутствует перечень конкретных материалов, а также нет точных ссылок на страницы, где они размещены.

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* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Наталья Демьянова
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