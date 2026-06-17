В России вновь заблокировали культовый форум о хип-хопе Hip-Hop Ru

Этот ресурс, существующий с начала 2000-х, известен как стартовая площадка для Оксимирона*, Noize MC* и многих других, а также как организатор масштабных рэп-баттлов. Ранее форум уже подвергался блокировкам, но всегда восстанавливал свою работу.