Закрыт один из старейших сайтов Рунета: суд запретил «ЯПлакалъ»

Чертановский районный суд Москвы запретил работу развлекательного портала «ЯПлакалъ», пишет «База». Решение принято по иску прокуратуры.

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере межнациональных отношений выяснилось, что на ресурсе размещались материалы, «унижающие человеческое достоинство и оскорбляющие людей по национальному или расовому признаку».

Также под ограничения попали еще два сайта с анекдотами, обнаруженные в рамках проверки. Доступ к этим страницам был открыт для всех пользователей без регистрации. Суд пришёл к выводу о необходимости блокировки таких ресурсов. Решение направлено на ограничение распространения запрещённого контента.

А ранее закрылся знаковый для истории Рунета «нулевых» сайт Udaff.com. 26 апреля на главной странице ресурса появилось прощальное сообщение. Именно на этой площадке зародился знаменитый «олбанский язык» — «превед, медвед!», «аффтар жжот», «йа креведко».