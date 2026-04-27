Подаривший Рунету «превед, медвед» и «аффтар жжот» сайт Udaff.com закрылся

Важнейший в истории Рунета «нулевых» сайт Udaff.com прекратил своё существование. Накануне, 26 апреля, на главной странице ресурса появилось прощальное сообщение.

«Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы», — говорится в сообщении.

Именно на этой площадке зародился знаменитый «олбанский язык» — «превед, медвед!», «аффтар жжот», «йа креведко». Сайт, основанный Дмитрием «Удавом» Соколовским в 2000 году, публиковал абсолютно нецензурные рассказы на любые темы и одним из первых в Рунете позволил пользователям их комментировать. В 2008 году вышла даже «Библия падонков, или Учебнег олбанского языка» с попыткой осмыслить этот феномен.

На пике популярности ежедневная аудитория Udaff.com достигала почти 16 тысяч уникальных посетителей. Сейчас 56-летний Соколовский развивает соцсеть для творческих людей Alterlit.ru. Он запустил Udaff.com в 2000 году, одновременно работая на радио. В 2006 году он говорил, что аудитория сайта — «абсолютно разные люди», объединённые не социальным положением, а отношением к жизни.

Ранее сообщалось, что крупный российский обувной ритейлер Zenden столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. С начала 2026 года в суды поступило 20 исков от владельцев ТЦ на сумму более 43 млн рублей о взыскании долгов по аренде — почти в три раза больше, чем за весь 2025 год. Также по результатам выездных налоговых проверок компании доначислили около 29 млрд рублей налогов, штрафов и пеней за последние три года.