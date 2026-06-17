Кислотный дождь среди бела дня: Толпу людей облили серной кислотой в Нью-Джерси

В американском штате Нью-Джерси неизвестные облили серной кислотой шестерых человек, включая троих подростков, предположительно, из-за бытового конфликта. Подозреваемого уже задержали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

В Нью-Джерси шесть человек пострадали в результате атаки с серной кислотой. Фото © Х /MeanLILMeoW

Инцидент произошёл в жилом квартале Джерси-Сити. По данным властей, кислоту выплеснули на людей из проезжавшей мимо машины. Всех пострадавших госпитализировали с ранами — одна из женщин была переведена в специализированное отделение, у неё ожог лица и кожи головы второй степени.

Подозреваемый оказался несовершеннолетним, его уже взяли под стражу. Расследование продолжается, в ближайшее время ему предъявят обвинения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который напал на бывшую сожительницу с кислотой и ножом в Василеостровском районе. Инцидент произошёл вечером 23 мая в квартире на Железноводской улице — во время ссоры злоумышленник сначала облил женщину кислотой, затем выстрелил из сигнального пистолета и нанёс ей ножевые ранения. После нападения он скрылся, но полицейские его быстро вычислили и задержали.