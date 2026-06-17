«Душевные и живые»: Тысяча детей услышала фронтовую поэзию в главных лагерях России

Телеканал RT завершил масштабное турне по крупнейшим детским центрам страны. Сборник фронтовой поэзии «ПоэZия русской зимы» представили воспитанникам «Смены», «Орлёнка» и «Артека». За время поездки с произведениями познакомились около тысячи ребят, а каждый лагерь пополнил свою библиотеку экземплярами книги.

Презентации стартовали 1 июня в Краснодарском крае — в Международный день защиты детей, который совпал с днём основания «Смены» под Анапой. Перед аудиторией выступили сами авторы: участник СВО Дмитрий Артис, преподаватель Динара Керимова, донецкая поэтесса Инна Кучерова и севастопольский журналист Ольга Старушко.

Главный продюсер проекта Яна Довгаленко рассказала о роли современной поэзии в патриотическом воспитании. Журналистка напомнила, что сборник уже включён в программу внеклассного чтения для старшеклассников. По её словам, такие стихи фиксируют историческую память, передают опыт борьбы и создают образ защитника Отечества.

Директор «Смены» Игорь Журавлёв поблагодарил организаторов и отметил, что изучение фронтовой поэзии — свежий и важный подход в работе с молодёжью, позволяющий говорить о долге и чести без фальши.

«Мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи. И для нас главный вопрос — как говорить с детьми о Родине, долге и чести так, чтобы это не было скучно, фальшиво или принудительно. В этом смысле изучение современной фронтовой поэзии — очень важный и новый подход для нас в рамках воспитательной работы», — указал Журавлёв.

После официальной части авторы встретились с ребятами из старших отрядов. В «Смене» на диалог с поэтами пришли около 200 человек. Школьники активно задавали вопросы, а лучшие из них получили сборники с автографами. Одна из девочек призналась, что у неё много знакомых в зоне СВО, и она хочет передать им книгу. Другой участник подчеркнул, что подобные мероприятия нужно проводить повсеместно, чтобы молодёжь не забывала о важности ценностей.

Следующей точкой стал ВДЦ «Орлёнок» под Туапсе. Во Дворце культуры собрались почти 400 человек. Ребята живо реагировали на выступления, участвовали в диалоге и тоже получили подарки за лучшие вопросы.

Завершилось турне в крымском «Артеке» в рамках акции «Для СВОих друзей». Там дети мастерили поделки и писали письма бойцам. Встреча с поэтами собрала более 200 слушателей. По традиции всех авторов посвятили в артековцы, а воспитанники сами читали стихи со сцены.

«Эти стихи поднимают дух у бойцов. Просто у обычного гражданина поднимают дух, [вызывают] гордость за страну», — рассказал воспитанник «Артека» Глеб Гаврилюк.

А ранее Life.ru сообщал, что дети из астраханского детсада передали бойцам СВО открытки с тёплыми пожеланиями. Гуманитарный груз и детские письма передали на передовую через волонтёров «Народного фронта». Как отмечают военные ВС РФ, для них особенно важны не столько вещи первой необходимости, сколько тёплые слова и внимание из дома.